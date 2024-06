Final Fantasy XVI: Director macht ein Versprechen zum ersten Geburtstag des Spiels

Am 22. Juni 2023 ist Final Fantasy XVI erschienen – und damit feiert der neueste Teil der Final-Fantasy-Serie jetzt auch schon seinen ersten Geburtstag. Aus diesem Grund hat sich Director Hiroshi Takai mit einer neuen Botschaft in den sozialen Medien an die Fans gewandt.

Er bedankt sich bei allen Fans für das Spielen und erinnert an die Veröffentlichung der DLC-Episoden „Echoes of the Fallen“ sowie „The Rising Ride“, von denen er hoffe, dass Fans damit viel Spaß hatten.

Die nachfolgenden Sätze widmen sich dann eigentlich der PC-Version, lassen aber auch Spielraum für Spekulationen über eine kommende Veröffentlichung auf weiteren Plattformen.

„Das Entwicklungsteam arbeitet derzeit hart an der PC-Version“, so Takai. „Wir möchten, dass Final Fantasy XVI für so viele Menschen wie möglich spielbar ist, also halten Sie auch hier die Augen offen“, sagt Takai abschließend. Machen wir.

Zuletzt flachte das öffentliche Interesse an Final Fantasy XVI ab. M. J. Gallagher schreckte das nicht davon ab, sein Buch Mythos Final Fantasy XVI: Death & Rebirth vorzustellen. In einer aktuell in den Verkauf gegangenen UNIQLO-Kollektion zu Final Fantasy findet ihr außerdem ein Motiv aus Final Fantasy XVI.

Bildmaterial: FINAL FANTASY XVI © 2023 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.