Für alle, die noch mehr wollen: Mythos Final Fantasy XVI Death & Rebirth angekündigt

M. J. Gallagher, den ihr möglicherweise von seinen Büchern zu Final Fantasy VII* kennt, hat sein neuestes Werk angekündigt. Auch in seinem neuen Buch, welches sich Final Fantasy XVI widmet, geht es bei Gallagher vor allem um mythologische Hintergründe, die er im Spiel ausgemacht hat und erklärt.

Bevor Mythos Final Fantasy XVI: Death & Rebirth erscheint, steht aber erstmal eine Kickstarter-Kampagne ins Haus. Die wird am 7. Juli beginnen und ihr könnt euch bei Kickstarter bereits für eine Erinnerung zum Start registrieren. Gallagher verspricht Exklusivitäten für alle, die sich am ersten Tag für eine Unterstützung anmelden.

„Das Buch bietet Analysen, die untersuchen, wie Mythologie und religiöse Geschichten das Thema Tod und Wiedergeburt in Final Fantasy XVI inspiriert haben“, erklärt Gallagher. „Es konzentriert sich hauptsächlich auf antike griechische, nordische, ägyptische und die biblische Geschichte“, so Gallagher weiter. Aber es würde noch viel mehr drinstecken als nur das.

Zuletzt flachte das öffentliche Interesse an Final Fantasy XVI ab. Das Spiel scheint mit der Veröffentlichung des letzten Story-DLCs „The Rising Tide“ abgeschlossen. In einer aktuell in den Verkauf gegangenen UNIQLO-Kollektion zu Final Fantasy findet ihr auch ein Motiv aus Final Fantasy XVI. Unten seht ihr das Cover-Artwork von Mythos Final Fantasy XVI!

Das Cover-Artwork zum Buch:

