Pyoro ist trockengelegt: Bloomberg und ResetEra haben die Quelle des Leakers aufgedeckt

Nach Midori geht es dem nächsten Leaker an den Kragen. Der bekannte und dementsprechend beliebte Leaker Pyoro hat gestern sein Social-Media-Account bei Twitter auf „privat“ geschaltet, nachdem er (oder sie) enthüllte, dass die Quelle seiner Informationen ein Mitarbeiter von Nintendo in Japan war.

Pyoro hatte zuvor bei mehreren Nintendo-Direct-Ausgaben offensichtlich interne Informationen nach außen gegeben. Pyoro blieb dabei oft sehr vage, aber die Informationen entpuppten sich stets als zutreffend. Der Social-Media-Account wuchs in der Folge auf über 100.000 Follower.

Vor der letzten Nintendo Direct war Pyoro untypisch ruhig gewesen und hatte kommuniziert, Fans sollten ihre Erwartungen an die Show zügeln. Dabei war die vergangene Ausgabe mit einem brandneuen Zelda-Spiel, einem neuen Mario Party, einem neuen Mario & Luigi und Metroid Prime 4 besonders ergiebig. Offenbar war Pyoros Quelle versiegt.

Bei ResetEra hatten Nutzer in den letzten Tagen festgestellt, dass es sich bei Pyoros Leaks stets um Spiele handelte, deren Store-Seiten auf der Nintendo-Website unmittelbar nach der Show online waren. Die Schlussfolgerung war deshalb, Pyoros Quelle müsse ein Nintendo-Mitarbeiter sein, der auf das Backend der Website Zugriff habe.

Die Direct-Spekulationen seien der Spekulation über die Quellen des Leakers gewichen, twitterte Pyoro kurz vor Direct-Beginn. Gegenüber Jason Schreier von Bloomberg habe Pyoro erklärt, die Quelle arbeite tatsächlich bei Nintendo of Japan, aber er oder sie sei sich „nicht sicher, wie sie ihre Informationen erhalte“ und dass die „Backend-Theorie eine vernünftige Vermutung“ sei.

In einem inzwischen gelöschten Beitrag behauptete Pyoro anschließend, er oder sie habe nicht gewusst, dass die privaten Antworten an Schreier in einem Bloomberg-Artikel erscheinen würden, berichtet VGC. Daraufhin stellte Pyoro den Account auf privat. Schreier hielt dagegen und veröffentlichte einen Screenshot aus der Unterhaltung, nach der er Pyoro über die Absichten aufgeklärt habe.

Spannend. Und noch spannender: Kurz nachdem die Nintendo Direct zu Ende war und Pyoro den Account gesperrt hatte, bemerkten Nutzer auf ResetEra, dass am Abend ein Account namens AdaWong mal eben die größten Ankündigungen der Direct leakte: „Ich wette auf ein Top-Down-Zelda-Spiel mit Zelda in der Hauptrolle und einen neuen Mario-&-Luigi-Titel … ihre „Brothership“ ist zu kultig, wisst ihr“ – an The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom und Mario & Luigi: Brothership dachte da noch niemand.

