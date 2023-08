Bald auch am TV und PC spielbar: Netflix erweitert Games-Angebot auf neue Geräte

Seit 2021 arbeitet Netflix daran, Games in seinem Abo-Service salonfähig zu machen und selbst das „Netflix für Spiele“ zu werden. Überstürzt hat man es dabei nicht. Seit dem Start sind die Spiele, die man nach und nach dem Streaming-Dienst hinzufügt, ausschließlich auf Mobilgeräten spielbar.

Auch die überschaubare Anzahl der Spiele dürfte nicht gerade dafür gesorgt haben, dass jetzt Games statt Serien die Abos abschließen. Selbst Bestandskunden fanden das Angebot nicht sehr verlockend. Nur ein Prozent der NutzerInnen spielte die Games 2022 im Abo regelmäßig.

Mit dem neuen Vorstoß werden Spiele bei Netflix aber wieder ein Stück interessanter. So sollen die Inklusiv-Games bald auch am TV sowie am PC und Mac spielbar sein. Die erste Testphase mit TV-Geräten läuft aktuell an – in UK und Kanada probiert man das mit einer ausgewählten Zielgruppe. PCs und Mac sollen folgen.

Am TV sollen Netflix-Fans mit einem Controller spielen können, „den wir die meiste zeit des Tages bereits in der Hand haben – unser Handy“. Am PC und Mac soll man mit Tastatur und Maus über Netflix.com auf untestützten Browsern spielen können. Den Anfang machen Oxenfree und Molehew’s Mining Adventure.

Man wähnt sich immer noch am Anfang der Reise, die man 2021 begonnen hat. „Wir stehen zwar noch ganz am Anfang unserer Spiele-Reise, aber wir freuen uns schon darauf, unseren Mitgliedern mit Spielen Freude zu bereiten. Wir freuen uns auf die Rückmeldungen unserer Beta-Tester und darauf, auf unserem weiteren Weg mehr darüber zu erfahren“, so Mike Verdu, VP Games von Netflix.

Auch einer der „Großen“ hilft jetzt mit

70 Spiele seien derzeit in Arbeit, 40 davon sollen noch in diesem Jahr erscheinen und 16 sind bei internen Studios in Arbeit. Das war die Bilanz im März. Neben internen Studios – Netflix kaufte hier beispielsweise Oxenfree-Entwickler Night School Studio – arbeiten auch viele kleinere Indie-Studios mit Netflix zusammen.

Auch einen der „Großen“ hat man aber ins Boot geholt. Netflix arbeitet mit Ubisoft zusammen, um gemeinsam Spiele zu konzipieren und zu veröffentlichen. Im April ist zunächst Mighty Quest: Rogue Palace von Ubisoft erscheinen.

Die Entwicklung eigener Spiele auf Grundlage von beliebten Shows und Serien gehört zum langfristigen Plan von Netflix. Alles im Abo inklusive. „Wir sehen Gaming als eine neue Inhaltskategorie, ähnlich wie bei der Expansion in Originalfilme, Animationsfilme und Unscripted TV“, hieß es im November 2021 zu den langfristigen Plänen.

