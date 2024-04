Tales of the Shire: Lebenssimulation im „Der Herr der Ringe“-Universum erscheint im Herbst

Der Entwickler Weta Workshop und Publisher Private Division haben Tales of the Shire, ein Cozy-Game im „Der Herr der Ringe“-Universum offiziell für PS5, Xbox Series, Switch und PCs vorgestellt. Einen ersten Teaser dazu gab es bereits im September, falls ihr euch erinnert. Bereits im Herbst dieses Jahres soll der liebevoll umgesetzte Titel erscheinen.

Hobbit-Dorf mit Entwicklungschancen

In Tales of the Shire übernehmt ihr die Rolle eines selbst erstellten Hobbits und müsst euch fortan um den Aufbau und die Entwicklung eines Hobbit-Dorfs kümmern. Das beschauliche Örtchen Wasserau ist Schauplatz dieses gemütlichen Abenteuers.

Neben der Gestaltung eurer eigenen Behausung übernehmt ihr natürlich auch allerlei alltägliche Arbeiten, wie beispielsweise Angeln, das Sammeln von Wildfrüchten und das Handeln mit den Dorfbewohnern. Dabei sollt ihr auch auf viele bekannte Gesichter stoßen.

Ein Großteil der Zeit geht standesgemäß natürlich auch für das Essen drauf. Denn ohne Essen fehlt dem Hobbit etwas. Füllt eure Vorratskammer und genießt die Speisen dank eurer kulinarischen Fähigkeiten nach der Zubereitung anhand von allerlei Kochrezepten. Das zweite Frühstück wartet! Dabei könnt ihr mit geladenen Gästen auch eine Beziehung aufbauen.

Euer Tagesablauf erlebt Abwechslung durch Wetterveränderungen, saisonale Überraschungen abhängig von der Jahreszeit und die Erkundung der Umgebung. Geheime Lichtungen und verlorene Schätze des Auenlandes erwarten euch.

Der neue Trailer

via Gematsu, Bildmaterial: Tales of the Shire, Weta Workshop, Private Division