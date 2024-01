Das sind angeblich die nächsten fünf PlayStation-Spiele, die für PC erscheinen

Days Gone, Uncharted, Ratchet & Clank, Spider-Man, Horizon und The Last of Us – einige der bekanntesten und beliebtesten Sony-Marken gibt es inzwischen auch für PCs. Die PC-Taktik von Sony PlayStation soll in den nächsten Jahren ein Eckpfeiler werden.

Auch Horizon Forbidden West: Complete Edition wird sich hier in Kürze einreihen, doch darüber hinaus ist noch nichts bekannt. Natürlich ist fest mit The Last of Us Part II Remastered zu rechnen – die anstehende PC-Umsetzung dürfte einer der Gründe für die frühe Überarbeitung sein. Wie alle anderen PlayStation-Spiele soll auch dieses Remaster seine Schuldigkeit aber erst einmal auf PS5 erbringen.

Ein Beitrag, der in der Gerüchte-Abteilung bei Reddit die Runde macht, soll jetzt die nächsten fünf PC-Portierungen von Sony-Games vorhersagen. Die Liste ist alles andere als überraschend und wird angeführt von The Last of Us Part II Remastered. Darüber hinaus soll es noch 2024 mit God of War Ragnarök, Demon’s Souls, Gran Turismo 7, und Ghost of Tsushima weitergehen, wird behauptet.

Im Falle von Demon’s Souls und Ghost of Tsushima soll es demnach nur so lange gedauert haben, weil die jeweiligen Teams mit PC-Portierungen so wenig Erfahrung hätten. Tatsächlich hatte sich Sony zu diesem Zweck vor Jahren Nixxes Software einverleibt, die Portierungsexperten arbeiteten seitdem an den Spider-Man-Spielen und Ratchet & Clank: Rift Apart für PCs.

Bildmaterial: Demon’s Souls, Bluepoint Games