Ja, auch Naoki Hamaguchi würde gerne Final Fantasy X-3 spielen

Auch Naoki Hamaguchi, Director von Final Fantasy VII Rebirth, würde gerne Final Fantasy X-3 spielen. Das verriet er, nicht ganz ernst gemeint, auf die ebenfalls nicht ganz ernst gemeinte Frage von Game Informer.

„Glauben Sie, dass wir jemals Final Fantasy X-3 bekommen werden?“, fragt der Game-Informer-Redakteur im Rahmen einer Schnellfragerunde Hamaguchi. Der lacht erst laut auf, bevor er sagt: „Das würde ich auch gerne spielen.“

Die Chancen dazu stehen tatsächlich „nicht bei Null“, wie Motomu Toriyama vor etwa drei Jahren der Famitsu verriet. Tetsuya Nomura sagte damals, es würde sogar schon eine Grundskizze der Story von Kazushige Nojima zu einem möglichen X-3 geben.

Es geht weiter mit der nächsten amüsanten Frage in dem sehr unterhaltsamen Video. „Können Sie ihr bestes Tidus-Lachen zeigen?“, wird Hamaguchi gefragt. Offensichtlich war das Lachen von Tidus in Japan gar nicht so ein „großes Ding“ wie im Westen. „Tidus … wie lacht er noch mal?“, fragt Hamaguchi erst. Das Lachen wird dann eingespielt und Hamaguchi imitiert es.

Viele weitere Dinge in der Schnellfragerunde sind ebenso wenig ernstzunehmen. Es gibt aber auch ein paar interessante Einblicke, so geht es auch um einige persönliche Dinge. Was würde Hamaguchi unserem Planeten sagen, wenn er mit ihm sprechen könnte? Er würde um weniger Erdbeben bitten. Was ist sein Lieblingsteil von Tokyo und wo reist er am liebsten hin?

Aber lange bleibt es nicht zu ernst. Wie viele Cartridges es benötigt hätte, um FF7 auf das N64 zu bringen? Hamaguchi schätzt: 64. Und wie schwer haben es Cloud und Barret wohl bei der Security am Flughafen? Sie hätten wohl keine gute Zeit.

129 Fragen an Hamaguchi-san

Bildmaterial: Final Fantasy X / X-2 HD Remaster, Square Enix