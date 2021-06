PlayStation Studios: Bei der PC-Taktik steht man „noch ganz am Anfang“

Hermen Hulst, Leiter der PlayStation Studios, hat in einem Q&A im PlayStation Blog über die PC-Taktik von Sony PlayStation gesprochen. Es ist kein Geheimnis, dass Sony PlayStation mit der Veröffentlichung von Exklusivspielen für PC-Steam zukünftig eine zusätzliche Einnahmequelle etablieren will.

Seit einigen Tagen haben die Sony PlayStation Studios bei Steam sogar nun eine eigene Kurator-Seite. Horizon Zero Dawn und Days Gone wurden bereits veröffentlicht, Uncharted 4: A Thief’s End wird folgen. Man stehe mit der PC-Taktik aber erst am Anfang, so Hermen Hulst.

„Bei unserer Planung für den PC stehen wir noch ganz am Anfang. Die Veröffentlichung von Horizon Zero Dawn für PC war bereits ein großer Erfolg“, so Hulst. Man erkenne, dass auch SpielerInnen außerhalb des PlayStation-Ökosystems das „erstaunliche Portfolio an Spielen erleben wollen“, die PlayStation-Fans seit Jahren genießen würden.

PlayStation-Fans müssen aber weiterhin keine Angst haben, dass sie ihre wertvollen Exklusivspiele mit anderen gleich zu Beginn teilen müssen. Das machte auch Hulst nochmal klar. Erst, wenn die Spiele ihre Schuldigkeit auf Playstation getan haben, wird eine Veröffentlichung auf PCs in Erwägung gezogen. PlayStation bleibe weiterhin die wichtige und beste Plattform.

PlayStation weiterhin die „beste Plattform“

„Allerdings möchte ich an dieser Stelle betonen, dass die PlayStation auch weiterhin die beste Plattform sein wird, um die Titel der PlayStation Studios sofort zum Zeitpunkt der Veröffentlichung zu spielen“, so Hulst. „Aber wir denken natürlich auch an die PC-Spieler und werden weiterhin den richtigen Zeitpunkt für die Veröffentlichung eines jeden Spiels abwägen.“

Die PC-Version von Days Gone ist zwei Jahre nach der Konsolenveröffentlichung erschienen. Horizon Zero Dawn konnten sich alle PlayStation-Fans bei „Play At Home“ kostenlos herunterladen. Uncharted 4: A Thief’s End, das noch folgen soll, kann man sich schon lange für 9,99 Euro sichern.

„Ich hoffe, dass dieser Titel auf PC viele neue Fans finden wird. Denn das ist das Ziel – wir wollen neue Spieler erreichen, die die großartigen Geschichten, Charaktere und Welten, die wir aufgebaut haben, noch nicht kennen. Die Veröffentlichung von Spielen auf dem PC wird niemals auf Kosten unserer Palette aus hervorragenden Konsolenspielen gehen“, verspricht Hulst.

Bildmaterial: Days Gone, Sony, Bend Studio