Persona 3 Reload und Metaphor Re:Fantazio sollen für Switch-Nachfolger erscheinen

In Kürze geht mit Persona 3 Reload das nächste ATLUS-RPG-Schwergewicht an den Start. Allerdings nicht für Nintendos Hybridkonsole und das wird wohl vorerst auch so bleiben. Im Gespräch mit Atomix erklärten Director Takuya Yamaguchi und Produzent Ryota Niitsuma, dass eine Switch-Version zwar eine Idee war, das Team sich aber schon in der Konzeptionsphase dagegen entschieden hatte.

„Als wir begannen, alles zu konzipieren, was Persona 3 Reload enthalten würde, entschieden wir, dass es keine Switch-Version geben würde. Natürlich ist die Idee da, aber es geht darum, sie mit dem Team zu besprechen und zu sehen, was sie darüber denken, und dann werden wir sehen, was passiert.“

Klingt nicht nach einer kompletten Absage, aber eben auch nicht nach einer zeitnahen Veröffentlichung für die Nintendo-Konsole.

Stattdessen für den Switch-Nachfolger?

Spannend gestaltet sich in dem Kontext ohnehin eine Behauptung von Twitter-User @MbKKssTBhz5. Der Insider, ließ zuvor bereits Persona 3 Reload und Persona 5 Tactica vor ihrer offiziellen Enthüllung korrekt durchsickern und behauptet nun, dass es eine Erklärung für die fehlende Switch-Version gibt. Weil der Titel stattdessen für die Nachfolger-Konsole erscheinen soll: „Denn P3R wird auf der nächsten Nintendo-Hardware sein. Und Metaphor auch.“

Persona 3 Reload und Metaphor Re:Fantazio für den Switch-Nachfolger? Es klingt nicht allzu abwegig. Die Gerüchteküche um die nächste Nintendo-Konsole kocht bekanntlich über. Eine GDC-Umfrage enthüllte erst kürzlich, dass 8 % der befragten EntwicklerInnen bereits an Software für die neue Konsole arbeiten.

Aber, wie immer gilt: Es bleibt vorerst ein Gerücht, eine offizielle Ankündigung steht aus.

via Nintendo Everything, (2), Bildmaterial: Persona 3 Reload, Atlus, P-Studio