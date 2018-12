Hajime Tabata spricht über seinen Abgang bei Square Enix und die Gründung seines neuen Studios JP Games

Bildmaterial: JP Games, Inc. Logo, Hajime Tabata

Hajime Tabata hat im Rahmen eines Livestreams bei Niconico über seinen Abgang bei Square Enix und die Neugründung seines eigenen Studios mit dem Namen JP Games, Inc. gesprochen. Wir fassen für euch seine wichtigsten Aussagen nun kurz zusammen.

Tabata über seinen Abgang bei Square Enix

Laut Tabata stand zuerst seine Entscheidung, Square Enix zu verlassen. Bei den darauffolgenden Diskussionen zu Aufgaben und Positionswechseln wurde dann das Schicksal der DLCs zu Final Fantasy XV entschieden. Bekanntlich wurden alle geplanten DLCs bis auf Episode Ardyn gestrichen. Diese Entscheidung habe ihn persönlich enttäuscht, so Tabata. Er entschuldigt sich deshalb bei allen, welche sich darauf gefreut hatten.

Er hätte es gerne zu Ende gebracht, aber er habe das Gefühl, alles Mögliche dafür getan zu haben. Allerdings gäbe es keinen Zusammenhang zwischen seinem Ausstieg bei Square Enix und der Einstellung der DLCs. Sein Abgang bei Square sei schlussendlich aus einem inneren Antrieb heraus erfolgt. So will Tabata seinen eigenen Weg gehen und tun, was er wolle, ohne jemanden in der Firma zu verärgern. So habe man sich im Guten getrennt.

Tabata über JP Games, Inc.

Im neu gegründeten Studio JP Games, Inc. würden einige Leute arbeiten. Derzeit suche man noch nach einem Büro und stehe finanziell auf eigenen Beinen ohne Investoren von außen. Tabata fragte sich zunächst, ob es für ein unabhängiges Studio möglich sei, AAA-Titel zu machen. Nun suche man noch nach neuen Teammitgliedern, werde sich aber auf eine geringe Anzahl beschränken. Pläne für mehrere Spiele seien vorhanden, aber darüber sprechen kann Tabata noch nicht. Entwickeln möchte er aber multiplattform für Konsolen, PCs und Smartphones.

Während der Entwicklung von Final Fantasy XV habe er die Arbeitsweise ändern wollen. Als es hektisch wurde, explodierte die Arbeitsbelastung, man habe nie genug Mitarbeiter gehabt. Man habe in diesen Zeiten einige Leute in Studios beispielsweise in Vietnam oder Malaysia rekrutiert. Das sei aber schwierig zu organisieren gewesen.

Nun will Tabata die Art der Entwicklung ändern, zum Beispiel mehr auf Cloud-basierte Arbeit setzen. An einem bestimmten Punkt möchte Tabata wieder große Spiele machen, dies aber eher weniger mit vielen Entwicklern an einem Ort.

via Gematsu