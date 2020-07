Final Fantasy XV: The Dawn of the Future führt die Geschichte endlich zu Ende

Als Square Enix im April 2018 vier weitere DLC-Episoden zu Final Fantasy XV ankündigte, gab man gleichzeitig bekannt, dies unter dem Titel „The Dawn of the Future“ machen zu wollen. Ihr erinnert euch. Vielleicht. Daraus wurde nichts, wie wir heute wissen. Nur einer der geplanten DLCs wurde veröffentlicht, alle weiteren Inhalte gestrichen.

Immerhin, ein Buch sollte es noch geben, in dem weitere Ereignisse des Spiels besprochen würden. Der Roman, der den gleichen Namen erhielt wie das einst geplante DLC-Paket, soll die Geschehnisse, die in Episode Aranea, Luna und Noctis vorkommen sollten, zusammenfassen. In Japan ist er bereits erhältlich. Im Westen gibt es die digitale Fassung bereits seit Ende Juni. Und am 14. Juli erscheint nun nach einer Verschiebung auch die physische Buchform.

„The Dawn of the Future“ erscheint nur englischsprachig

Eigentlich war die Veröffentlichung schon in der zweiten Jahreshäflte 2019 geplant. Nach derzeitigem Stand erscheint das Buch im Westen ausschließlich englischsprachig. Dafür in einer Hardcover-Version mit unter anderem 50 Seiten voll-kolorierter Bilder und Konzeptartworks. Auch einige Beispielseiten aus dem Buch gibt es inzwischen.

In Japan gibt es das Buch in der schicken Final Fantasy XV: The Dawn of the Future Celebration Box. Diese beinhaltet aber auch eine Blu-ray mit Final Fantasy XV: Episode Ardyn – Prologue, ein 48-seitiges Artbook, vier Postkarten und einen Untersetzer.