Final Fantasy VII Rebirth und die Balance zwischen Nacherzählung und Story-Neuerungen

Wer Final Fantasy VII Remake bereits gespielt hat und das Originalspiel kennt, weiß: Da läuft ein bisschen was anders. Insbesondere in der Endsequenz lässt sich das sehen – und es lässt sich auch einiges für die Folgespiele erahnen. Seit heute wissen wir zum Beispiel, was sowieso jeder Fan kommen sah: Zack Fair bekommt mehr und neue Inhalte in Final Fantasy VII Rebirth.

Schon im Oktober 2022 versprach Naoki Hamaguchi „noch mehr Überraschungen“ für Rebirth. Einige Fans des Originals fragen sich deshalb, wie die Macher die Balance zwischen einer getreuen Nacherzählung und Änderungen an der Story bewerkstelligen wollen. Genau darauf gingen sie gegenüber IGN ein.

IGN wollte wissen, wie man die Änderungen an der Geschichte ausbalanciert und wie sehr sich die Geschichte darauf konzentriert, Erwartungen der Fans des Originals zu erfüllen oder zu unterlaufen.

„Ich glaube, dass wir auch beim Remake in der Lage waren, die Geschichte zu erzählen und uns auf eine neue Art und Weise auszudrücken, die nicht von den Erwartungen der Fans des Originaltitels abweicht oder ihnen zuwiderläuft“, antwortet Producer Yoshinori Kitase offenbar im Glaube, die Balance mit dem ersten Teil gehalten zu haben.

Auch bei Rebirth wolle man „ein gutes Gleichgewicht zwischen beiden“ wahren, so Kitase. „Das heißt, die Geschichte, der wir folgen, ist zwar ziemlich originalgetreu, aber wie man auch in der Demo gesehen hat, […] wurde sie im Vergleich zum Original stark erweitert und verbessert.“

Kitase meint damit in erster Linie, dass man Beschränkungen, der man allein schon aufgrund von damaliger Technik beim Original unterlag, jetzt nicht mehr hat. Man könne ein „viel intensiveres Erlebnis“ bieten, „mit der Sprachausgabe, die diesen Charakteren eine weitere Ebene hinzufügt [und] der atemberaubenden Grafik“.

Kitase glaubt demnach wohl weniger, dass man „hinzufügt“, sondern vielmehr um Dinge ergänzt, die damals nicht machbar waren. „Wir haben also sozusagen dieselbe Episode, die jetzt neu erzählt wird und bei den Spielern ein neues Gefühl hervorruft, ein neues, tieferes Gefühl“, so Kitase abschließend.

Bildmaterial: Final Fantasy VII Rebirth, Square Enix