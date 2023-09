Final Fantasy VII Rebirth: Ein wichtiger Bösewicht wird eine erweiterte Story erhalten

Wer Final Fantasy VII Remake bereits gespielt hat und das Originalspiel kennt, weiß: Da läuft ein bisschen was anders. Auch in Final Fantasy VII Rebirth wird es so weitergehen. Mal originalgetreu, mal erweitert, mal verändert, mal gestrichen. Die Balance zwischen Nacherzählung und Neuerungen will man aber weiterhin wahren.

Neu ist zum Beispiel eine „neue Episode“ zu Zack Fair. Fans sind sehr gespannt, wie diese eingearbeitet wird. Denn im Original spielte Zack Fair eine sehr untergeordnete Rolle, wenngleich seine Rolle im FF7-Universum natürlich beachtlich ist. Anders als Zack Fair hat Bösewicht Rufus im Original den ein oder anderen Auftritt.

Doch wer weitere Spiele des FF7-Universums gespielt hat, weiß, dass es zu Rufus noch viel mehr zu erzählen gibt, als im originalen Final Fantasy VII. In Advent Children spielt er eine zentrale Rolle, in den vor allem im Westen weitaus weniger populären Spin-Offs Before Crisis (weil nie lokalisiert) und The Kids Are Alright* ebenfalls.

In Final Fantasy VII Rebirth wird Rufus deshalb eine erweiterte Erzählung erhalten. „Mit dem Remake haben wir Avalanche auf eine Art und Weise vertieft, die es im Original nicht gab“, erklärt Nomura gegenüber Inverse. „Das wird auch für Rufus gelten. Er wird eine Art neuer Episoden haben, die es im Original nicht gibt, in denen wir mehr über ihn erfahren und tiefer graben.“

Freut ihr euch auf mehr von Rufus?

Bildmaterial: Final Fantasy VII Rebirth, Square Enix