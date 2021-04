Final Fantasy VII: Advent Children wird in 4K Ultra HD neu veröffentlicht

Nach Kingsglaive: Final Fantasy XV erfährt nun auch Final Fantasy VII: Advent Children seine 4K-Behandlung. Der Film wird in höherer Qualität neu veröffentlicht, der neue Director’s Cut bietet dabei auch 26 Minuten zusätzliches Material. Am 8. Juni 2021 soll Advent Children in 4UK Ultra HD sowohl physisch als auch digital erscheinen.

Es dürfte sich dabei um das Material handeln, dass auch schon in der „Complete“-Edition des Films enthalten war. Das Original erschien 2005 und erhielt gemischte Kritiken. Weltweit verkaufte sich die DVD-Version des Streifens aber über 4,1 Millionen Mal. Den Director’s Cut auf der Standard-Blu-ray gibt es schon für 6,79 Euro bei Amazon*.

Der 8. Juni 2021 gilt zunächst nur für Nordamerika, einen europäischen Termin hat man noch nicht festgelegt. Aber er dürfte ganz in der Nähe liegen. Final Fantasy VII Advent Children schreibt die Handlung von Final Fantasy VII fort. Diese spielt auf dem fiktiven Planeten Gaia in der Stadt Edge, die neben Midgar erbaut wurde und deren BewohnerInnen von einer unheilbaren Krankheit namens Geostigma geplagt werden.

Die Neuveröffentlichung von Final Fantasy VII: Advent Children dürfte natürlich auch mehr Interesse stoßen als jene von Kingsglaive. Denn das Universum rund um Midgar ist derzeit wegen des Final Fantasy VII Remake natürlich wieder in aller Munde.

Bildmaterial: Final Fantasy VII: Advent Children, Visual Works, Square Enix, Sony Pictures