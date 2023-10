Final Fantasy VII Rebirth: Kitase spricht über eine „überraschende Entwicklung“ am Ende

Okay, bleiben wir vage. Final Fantasy VII ist inzwischen so alt, dass es vermutlich doch noch einige Menschen gibt, die es nicht kennen. Und auch nicht davon gehört haben. Wer das Original kennt, weiß um das Ereignis in der Vergessenen Stadt. Es beschäftigt Fans seit Monaten, ob Square Enix dieses Ereignis in Final Fantasy VII Rebirth anders darstellt oder verlaufen lässt.

Was Yoshinori Kitase gegenüber BBC Newsbeat dazu sagt, trägt nicht gerade zur Aufklärung bei. Logisch. Es steigert die Spannung nur weiter. Es ist bereits bekannt, dass Final Fantasy VII Rebirth in der Vergessenen Stadt enden wird. Für alles Weitere gibt es dann den dritten Teil.

„Was dort passiert, wird eine große überraschende Entwicklung sein“, sagt Kitase, „und ein Aufhänger, um das Interesse der Leute zu wecken und sie zu motivieren, zu sehen, was im letzten Teil der Serie passiert“. Ein Cliffhanger, natürlich. „Der zweite Teil der Trilogie ist ein sehr wichtiger Teil und ich glaube nicht, dass er enttäuschen wird“, fügte er hinzu.

Fans spekulieren kräftig, was das bedeuten könnte. Was ist eine Überraschung? Gewiss, schon in Final Fantasy VII Remake gab es Überraschungen. Doch ein so tiefgreifender Eingriff in die Story des Originals, das trauen nur wenige dem Team um Kitase, Nomura und Nojima zu. Vielleicht lässt man den Ausgang in der Vergessenen Stadt auch vollständig offen, bis der dritte Teil erscheint?

Final Fantasy VII Rebirth erscheint am 29. Februar 2024.

Bildmaterial: Final Fantasy VII Rebirth, Square Enix