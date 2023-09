Horizon Forbidden West: Complete Edition erscheint für PCs – aber natürlich erstmal für PS5

Jetzt ist es endlich offiziell. Was schon einige Tage im Internet herumschwirrte, hat Sony jetzt konkret angekündigt. Die Horizon Forbidden West: Complete Edition wird nicht nur für PS5, sondern auch für PCs erscheinen.

Die Complete Edition, ihr ahnt es, bietet das Grundspiel und die DLC-Erweiterung „Burning Shores“. Dazu gibt es einige digitale Boni: Soundtrack, Artbook, Comic und Extras für den Fotomodus.

Am 6. Oktober erscheint die Complete Edition für PS5. Die Veröffentlichung für PC-Steam und im Epic Games Store, die für Sony PlayStation sicherlich interessanter ist, erfolgt erst Anfang 2024. Doch noch hält man Wort und zieht die Konsolenkundschaft vor.

Jim Ryan erteilte kürzlich erst einer gleichzeitigen Veröffentlichung von First-Party-Games auf PS5 und PCs eine Absage. Gilt auch noch für die Complete Edition von Horizon Forbidden West. Doch die „neue“ PC-Taktik von Sony PlayStation ist hinlänglich bekannt und inzwischen auch bestens belegt.

Days Gone, Uncharted, Spider-Man, Horizon und The Last of Us, einige der bekanntesten und beliebtesten Sony-Marken gibt es inzwischen auch bei Steam und teilweise im Epic Games Store. Es folgte zuletzt auch Ratchet & Clank: Rift Apart. Die PC-Taktik soll in den nächsten Jahren ein Eckpfeiler werden. Einige der bisherigen Verkaufszahlen erfahrt ihr hier.

Der Ankündigungstrailer:

Bildmaterial: Horizon Forbidden West, Sony, Guerrilla Games