Sonys PC-Taktik: So verkauften sich Spider-Man und The Last of Us für PCs

Die „neue“ PC-Taktik von Sony PlayStation ist hinlänglich bekannt und inzwischen auch bestens belegt. Days Gone, Uncharted, Spider-Man, Horizon und The Last of Us, einige der bekanntesten und beliebtesten Sony-Marken gibt es inzwischen auch bei Steam und teilweise im Epic Games Store.

Jim Ryan erteilte kürzlich zwar – zur Beruhigung der Konsolengemeinde – einer gleichzeitigen Veröffentlichung von First-Party-Games auf PS5 und PCs eine Absage. Aber die PC-Taktik soll in den nächsten Jahren ein Eckpfeiler werden, insofern sind konkrete Einblicke ins Zahlenwerk interessant. Die gibt es nun erstmals.

So hat sich Spider-Man Remastered über 1,5 Millionen Mal für PC verkauft, während The Last of Us Part I genau 368.000 Mal über die digitalen Ladentische ging. Letzteres bekam zum Launch allerhand Kritik wegen seines technischen Zustands. Spider-Man Remastered war seinerzeit zum Launch bei Steam die zweitstärkste Sony-Veröffentlichung, geht man nach den gleichzeitigen SpielerInnen.

Nur God of War war besser, das damit ähnliche Verkaufszahlen erreicht haben dürfte. Nimmt man Horizon Zero Dawn und weitere Spiele mit hinein, kommen da noch einige Millionen zusammen. Ein gutes Zubrot also, zumal diese Spiele auf PlayStation ihre „Dienste“ getan haben.

