Paleo Pines: Das niedliche Dino-Abenteuer feiert Launch mit dem entsprechenden Trailer

Das Dino-Abenteuer Paleo Pines von Publisher Modus Games und Entwickler Italic Pig ist ab sofort erhältlich. Aus diesem Anlass wurde der entsprechende Launchtrailer veröffentlicht.

Paleo Pines ist für PCs via Steam, Switch, PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series verfügbar. In unserem ausführlichen Review erfahrt ihr, ob der Titel unseren Erwartungen gerecht werden konnte und ob sich ein Kauf lohnt.

Paleo Pines ist Stardew Valley mit Dinosauriern

Zusammen mit unserer Dino-Freundin Lucky müssen wir die Geheimnisse der Insel lüften und neue Dinosaurier entdecken, die uns dabei helfen. Lucky ist nämlich die letzte ihrer Art und wir müssen herausfinden, was mit den anderen Exemplaren des Parasaurolophus geschehen ist.

Wir können unser eigenes Dino-Reservat und uns so ein gemütliches Heim erbauen. Dazu stehen uns Gehege und Dekorationen zur Verfügung. Auch unseren Charakter können wir in einem Editor selbst gestalten und ihn entsprechend kleiden.

Um fremde Dinos als Freunde zu gewinnen, müssen wir ihren Ruf mit einer Flöte imitieren. So locken wir sie an und können ihnen einen Leckerbissen geben, um ihre Zuneigung zu bekommen. Die Dinos ziehen dann auf unserer Ranch ein und können uns bei der Farming-Arbeit helfen. So müssen wir nicht mehr per Hand gießen!

Der Launchtrailer

Bildmaterial: Paleo Pines, Modus Games, Italic Pig