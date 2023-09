Dragon’s Dogma 2 könnt ihr in Kürze erstmals hier in Deutschland anspielen

Für Besuchende der Gamescom schon ein wenig tragisch: Nur knapp hat die Demo zu Final Fantasy VII Rebirth die Messe verpasst. Und ein weiterer prominenter Vertreter reiht sich ein. Von Dragon’s Dogma 2 war in Köln ebenfalls keine Spur, dafür tauchte wenige Wochen später eine Demo bei der Tokyo Game Show auf.

Diese Demo ist es nun, die in Kürze auch in Europa ihre Premiere feiert. Das Anspiel-Debüt zum Action-RPG wird hierzulande stattfinden, genau genommen auf der Polaris Convention (13. bis 15. Oktober) in Hamburg am Stand von Capcom in der Sandbox-Area.

Besuchende der Messe können sich bei Capcom darüber hinaus auf Street Fighter 6 „mitsamt den neuesten Charakteren“ sowie Exoprimal freuen. Capcom findet ihr an zwei Standflächen in Halle A1 unter 156 und 129. Die Polaris Convention selbst feierte auch erst 2022 in Debüt.

Bildmaterial: Dragon’s Dogma II, Capcom