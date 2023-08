Das LEGO-Modell zu Final Fantasy VII Remake ist da und so bekommt ihr es

Ihr bekommt es nicht so einfach – das schon mal vorweg. Genau genommen könnt ihr es nicht kaufen. Ein bisschen „offiziell“ ist es trotzdem, denn ihr bekommt es von Square Enix höchstselbst. Leider nur in einem einmaligen Gewinnspiel.

Erinnert ihr euch an die Umfrage im Januar? Fans konnten sich dabei für eine von vier ikonischen Szenen aus Final Fantasy VII Remake entscheiden. Die Gewinner-Szene wollte Square Enix dann mit LEGO Brick nachbauen und das fertige Modell später verlosen. Wir sind jetzt bei dieser Verlosung angekommen.

Gewonnen hat damals die Szene mit Cloud und Aerith in der Kirche in den Slums in Sektor 5. Wahrhaftig eine ikonische Szene – und das LEGO-Modell ist auch wirklich ansehnlich geworden. Square Enix hat einen Querschnitt der Kirche gebaut und kleine Figuren von Cloud und Aerith. Sogar das Loch im Dach hat es ins Modell geschafft.

Beim Kurznachrichtendienst, der einst als Twitter bekannt war und es noch heute ist, müsst ihr jetzt diesen Beitrag teilen, liken und dem offiziellen Account zu Final Fantasy VII folgen. Dann landet ihr im Lostopf und habt die Chance auf eines von zwei dieser ikonischen Modelle. Das war’s. Viel Glück!

Wenn ihr jetzt sagt, dass dieses Modell doch auch in Serie gehen könnte, habt ihr natürlich recht. Könnte sein. Schließlich gibt es immer mehr Schnittmengen zwischen der LEGO-Welt und Videospielen, erst recht seit den Sets zu Super Mario, Sonic und Horizon. Doch angekündigt ist nichts dergleichen und der Copyright-Hinweis auf den Bildern spricht auch eine eindeutige Sprache. Die LEGO Group habe diese Aktion weder gesponsert noch autorisiert oder unterstützt. Einseitig offiziell also …

Diese Modelle standen noch zur Auswahl

Bei der Umfrage im Januar standen, wie erwähnt, vier Modelle zur Auswahl. Neben der Kirche auch Aeriths Haus im Sektor 5, eine Szene aus dem Honigtöpfchen und die berühmte Szene mit Cloud und Tifa am Wasserturm in Nibelheim. Haben die Fans die richtige Wahl getroffen?

Wahrscheinlicher als ein FF7-LEGO-Set in eurem Wohnzimmer ist Final Fantasy VII Rebirth in eurem PS5-Laufwerk im kommenden Jahr. Im zweiten Teil der Remake-Trilogie wird Zack Fair voraussichtlich eine größere Rolle spielen, als es im Original der Fall war. Außerdem erwarten uns wohl einige weitere Änderungen – Motomu Toriyama hatte bereits eingestanden, dass die Moiren die „vorbestimmte Zeitlinie“ nicht halten können.

Bildmaterial: Final Fantasy VII Remake, © 1997, 2020 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved. CHARACTER DESIGN: TETSUYA NOMURA / ROBERTO FERRARI. LOGO ILLUSTRATION: ©1997 YOSHITAKA AMANO