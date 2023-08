Samba de Amigo: Party Central stellt DLC-Roadmap mit Japan- und K-Pop-Paketen vor

Sega hat neue Details zu den kostenpflichtigen DLC bekannt gegeben, die ab der Veröffentlichung von Samba de Amigo: Party Central für Nintendo Switch am 29. August verfügbar sein werden.

Acht verschiedene Pakete wird es geben, die SpielerInnen mit jeder Menge Musik versorgen. Schon zum Launch stehen dabei zur Verfügung:

Sonic The Hedgehog“-Musikpaket (4,99 Euro) „Open Your Heart“ aus Sonic Adventure „Reach For The Stars (Re-Colors)“ aus Sonic Colors: Ultimate „I‘m Here“ aus Sonic Frontiers

Japan-Musikpaket (4,99 Euro) „Kaikai Kitan“ von Eve „MATSUKEN SAMBA II“ von Ken Matsudaira „KING“ von Hatsune Miku



Am 27. September folgt:

SEGA-Musikpaket (4,99 EUR UVP) „Baka Mitai (Taxi Driver Edition)“ aus Ryu Ga Gotoku Studio „Go Go Cheer Girl!“ aus Space Channel 5: Part 2 „Rhythm Thief Theme“ aus Rhythm Thief & the Emperor‘s Treasure



Am 27. September wird auch ein K-Pop-Musikpaket veröffentlicht und weitere Details zu diesem Set folgen noch. In der Digital Deluxe Edition werden mit den Paketen zu Sonic the Hedgehog und SEGA bereits zwei Pakete enthalten sein. Samba de Amigo: Party Central erscheint am 29. August für Nintendo Switch. Ab sofort kann das Spiel digital, aber auch physisch z. B. bei Amazon* vorbestellt werden.

Bildmaterial: Samba de Amigo: Party Central, Sega