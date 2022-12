Final Fantasy VII Rebirth: Zack Fair könnte eine weitaus größere Rolle als im Original spielen

Kenichi Suzumura spricht Zack Fair in Final Fantasy VII Remake und hat in der Famitsu angedeutet, dass er auch für Final Fantasy VII Rebirth einiges an Arbeit hat. Es scheine, dass „Zack auch eine sehr aktive Rolle [in Final Fantasy VII Rebirth] spielen“ wird, erklärte Suzumura der Famitsu.

Das ist insofern überraschend, als der Protagonist von Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion im originalen Final Fantasy VII eigentlich eine relativ knappe Rolle spielte. Die Äußerungen von Suzumura suggerieren, dass dies in der Remake-Trilogie anders ausfällt.

„Es gibt nicht viel, was ich dazu sagen kann, aber es scheint, dass Zack auch eine sehr aktive Rolle spielen wird (lacht). Als Schauspieler werde ich Farbe und Würze in die Darstellung bringen. Als Fan denke ich, dass ich auch Spaß haben werde“, wird Suzumura zitiert.

Gleichwohl ist unklar, ob die Sprachaufnahmen mit Suzumura überhaupt schon begonnen haben. Spekuliert er selbst nur oder weiß er mehr? Die Zeichen deuten aber natürlich auf Letzteres. Insbesondere, wenn man auch das Ende von Final Fantasy VII Remake in Betracht zieht und den Aufwand und die Veröffentlichung von Crisis Core Reunion vor Rebirth.

Der zweite Teil der Remake-Trilogie wurde im Juni endlich angekündigt, doch Details sind bisher rar. Schon Final Fantasy VII Remake war voller interessanter, kleiner und großer Story-Erweiterungen, ohne das Original zu leugnen. Für Final Fantasy VII Rebirth versprechen die Macher „noch mehr Überraschungen“.

via Siliconera, Bildmaterial: Final Fantasy VII Rebirth, Square Enix