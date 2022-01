Jetzt erhältlich: Das LEGO-Set zu Sonic the Hedgehog könnt ihr nun bestellen

Erst in dieser Woche haben LEGO und Sega das Sonic-Set offiziell vorgestellt, heute ist es bereits erhältlich. Das Set „Green Hill Zone“ zu Sonic the Hedgehog ist das LEGO-Set 21331.

Das Set aus 1.125 Teilen wurde vom 24-jährigen britischen LEGO-Superfan Viv Grannell über die LEGO-Ideas-Plattform entworfen und kann jetzt zu 69,99 Euro exklusiv im LEGO-Store gekauft werden. Die Bestellmenge ist pro Kunde auf zwei begrenzt.

In dem Set finden sich viele Details und Easter-Eggs, darunter Minifiguren – eine aktualisierte Version von Sonic, Crabmeat, Moto Bug, Dr. Eggman und dem Phantom Ruby. Außerdem sind eine 10er-Ring-Box, goldfarbene Ringe und ein Technik-Hebel enthalten, mit dem Sonic und seine Freunde in die Luft katapultiert werden können.

Das Konzept von Viv Grannell wurde von LEGO-Designer Sam Johnson in ein finales Set verwandelt. „So gut wie jeder, der in den letzten 30 Jahren Videospiele gespielt hat, kennt und liebt Sonic – und ist wahrscheinlich mit ihm durch die unvergessliche Green Hill Zone gerast“, so Johnson.

Bildmaterial: LEGO