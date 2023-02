Final Fantasy VII Remake: Square Enix kündigt LEGO-Modell an und will es verschenken

LEGO ist inzwischen auch in der Videospielwelt zu Hause. Schon ziemlich lange sogar, aber in den letzten Monaten eroberten auch Super Mario, Aloy und Sonic die LEGO-Welt und die Schnittmengen wurden immer größer. Jetzt dürfen wir uns auch auf Final-Fantasy-LEGO freuen. Aber ihr werdet es aller Wahrscheinlichkeit nach nie besitzen.

Square Enix feiert noch immer den 25. Geburtstag von Final Fantasy VII, das am gestrigen 31. Januar 2023 eigentlich schon 26 Jahre alt geworden ist. Eine besondere Aktion soll die Feierlichkeiten jetzt abschließen. Man möchte ein LEGO-Modell zu Final Fantasy VII erschaffen.

Fans dürfen sich in diesen Tagen bei einer Umfrage für eine von vier ikonischen Szenen aus Final Fantasy VII (Remake) entscheiden. Square Enix wird die Gewinner-Szene dann in LEGO nachbauen und das Modell später verlosen. Ein Fan darf sich also über dieses Unikat freuen.

Okay, werdet ihr sagen. Es muss natürlich das Midgar-Modell aus dem Shinra-Hauptquartier werden. Aber diese Szene steht leider nicht zur Wahl. Stattdessen dürft ihr euch zwischen Aeriths Haus, dem Honigtöpfchen, der Kirche in Sektor 5 und dem Wasserturm in Nibelheim entscheiden.

Diese vier Motive stehen bei der Fan-Umfrage zur Wahl:

Wir sind sehr gespannt auf das Ergebnis, von dem Square Enix zu gegebener Zeit sicher Bilder teilen wird. Nicht wenige würden sich ein solches LEGO-Set wahrscheinlich auch kaufen. Und wer weiß? An ein offizielles LEGO-Set zu Horizon Forbidden West hätte man vor Jahren wohl auch nicht geglaubt.

Der offizielle Final Fantasy VII Day

Tatsächlich schon Realität ist der offizielle Final Fantasy VII Day. Zum 26. Geburtstag von Final Fantasy VII hatte Square Enix gestern erst bekannt gegeben, dass man sich den Final Fantasy VII Day in Japan von der Japan Anniversary Association registrieren und eintragen lassen hat.

Und hoffentlich noch in diesem Jahr Realität wird Final Fantasy VII Rebirth. Im zweiten Teil der Remake-Trilogie wird Zack Fair voraussichtlich eine größere Rolle spielen, als es im Original der Fall war. Außerdem erwarten uns wohl einige weitere Änderungen – Motomu Toriyama hatte bereits eingestanden, dass die Moiren die „vorbestimmte Zeitlinie“ nicht halten können.

Bildmaterial: Final Fantasy VII Remake, © 1997, 2020 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved. CHARACTER DESIGN: TETSUYA NOMURA / ROBERTO FERRARI. LOGO ILLUSTRATION: ©1997 YOSHITAKA AMANO