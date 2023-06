Maximale Immersion: Final Fantasy XVI stellt entsprechende Features im neuen Trailer vor

Immersion – das beschreibt den „hervorgerufenen Effekt, der das Bewusstsein des Nutzers, illusorischen Stimuli ausgesetzt zu sein, so weit in den Hintergrund treten lässt, dass die virtuelle Umgebung als real empfunden wird“. So weiß es Wikipedia. Umgangssprachlich: Richtig in eine Sache eintauchen.

Das gelingt im besten Fall auch bei Videospielen. Final Fantasy XVI möchte diesen Effekt erzielen und dabei verlässt man sich nicht nur auf Spielinhalte und Spannung, sondern auch auf Sony. Der neue „Next Gen Immersion Trailer“ zu Final Fantasy XVI zeigt, wie es gelingen soll.

Allen voran sind da natürlich Kopfhörer und 3D-Audio sowie die haptischen Features des Dualsense. Das und weiteres seht ihr im Trailer. Übrigens hat Sony auch darüber hinaus bei der Entwicklung von Final Fantasy XVI unterstützt. Wie Naoki Yoshida schon vor Monaten erklärte, habe sein Team von der Exklusivität profitieren können.

Am 22. Juni erscheint Final Fantasy XVI. Eine umfangreiche Demo ist schon jetzt verfügbar und lässt euch den Einstieg in Spiel erleben. Hier finden Fans bereits erste, putzige Referenzen zu vergangenen Ablegern. Außerdem bringen uns neue Trailer, Merchandise und skurrile Werbeaktionen in Stimmung.

Der Next-Gen-Immersion-Trailer:

