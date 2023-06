Final Fantasy XVI: Diese Referenz aus Final Fantasy X ist euch vermutlich nicht aufgefallen

In der kommenden Woche erscheint endlich Final Fantasy XVI. Die Wartezeit dürfte für Fans mittlerweile erträglich sein, veröffentlichte Square Enix doch kürzlich eine Demo, die den umfangreichen Einstieg ins Spiel und mehr erleben lässt.

Den schauen sich vorfreudige Fans natürlich besonders genau an. Eine Twitter-Userin hörte zusätzlich besonders genau hin und machte damit eine putzige Entdeckung.

Den Pfiff kenn‘ ich doch

In der Sequenz, in der die rosarischen Truppen bei Nacht überfallen werden, misst sich Jungspund Clive mit einem Dragoon. Nach gewonnenem Kampf und in Sorge um Joshua, pfeift Clive nach seinem Chocobo, um Bruder und Vater zur Hilfe zu eilen.

Der prägnante Pfiff wird den meisten nichts weiter gesagt haben. Tatsächlich nutzte das Team hier aber einen Sound aus Final Fantasy X. Der Pfiff stammt nämlich eigentlich von Yuna, wie die Twitter-Userin im Video gegenüberstellt. Ein schönes Detail, das natürlich auf weitere kleine Easter-Eggs im fertigen Spiel hoffen lässt.

Lang müssen wir uns nicht mehr gedulden, bis wir auf Osterei-Suche gehen können. Final Fantasy XVI erscheint am 22. Juni für PlayStation 5.

Bildmaterial: FINAL FANTASY XVI © 2023 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.