Deutsche Verkaufscharts: Diablo IV beherrscht den Handel in der letzten Woche

Letzte Woche hatte sich Street Fighter 6 zwar ganz schmuck herausgeputzt, aber für die Spitze der deutschen Handelsverkaufscharts reichte es nicht ganz. Damals schon die Vorhersage: Diablo IV würde wirbeln. Und so kommt es. In der abgelaufenen Kalenderwoche gab es im Handel vor allem ein Thema, nämlich das Action-RPG von Acitivision-Blizzard.

Diablo IV kann sich die Spitzenposition in gleich drei Rankings sichern: PS4, PS5 und Xbox Series. Auf allen drei Plattformen verweist es Hogwarts Legacy auf den zweiten Platz. In den Xbox-One-Charts kann Hogwarts Legacy die Spitze vor GTA V verteidigen.

Die Switch-Rankings bleiben fest in der Hand von Zelda: Tears Of The Kingdom und Mario Kart 8 Deluxe. Und das dürfte wohl noch eine ganze Weile so bleiben, auch wenn mittelfristig wohl ein Positionstausch ansteht. Pikmin 4 kann Ende Juli dann das nächste Switch-Spiel sein, dass die Spitze erklimmt.

via GfK Entertainment, Bildmaterial: Diablo IV, Activision Blizzard