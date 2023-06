Das erste Fire Emblem in Europa wird Nintendo Switch Online hinzugefügt

Nintendo Switch Online fügt jeden Monat weitere Spiele dem eigenen Katalog hinzu. Abonnierende haben einen Zugriff auf die Spielbibliothek. Mit dem Erweiterungspaket gibt es sogar Zugriff auf Game-Boy-Advance- und N64-Spiele.

Im Juni 2023 gesellt sich nun Fire Emblem: The Blazing Blade zum Roster. Der Titel erschien erstmals 2003 und kommt nun am 23. Juni 2023 in das Erweiterungspaket von Nintendo Switch Online. Dabei handelt es sich nicht um den ersten Teil der Fire-Emblem-Reihe, doch dieser Titel war die Premiere in Europa.

In Japan gibt es zusätzlich Fire Emblem: The Binding Blade. Das Spiel erschien 2002 für den Game Boy Advance, allerdings nur wie eingangs erwähnt in Japan.

Darum geht es in Fire Emblem: The Blazing Blade

The Blazing Blade erzählt die Vorgeschichte von The Binding Blade. Hier spielen wir die drei Hauptfiguren Lyn, Eliwood und Hector in zwei separaten Handlungssträngen. Während der Story müssen wir verhinden, dass die Drachentore geöffnet. Dabei handelt es sich um einen Zugang zur Welt der Drachen.

Lyn und die anderen könntet ihr übrigens auch aus Fire Emblem Engage kennen. Hier ist sie einer von vielen Unterstützern, die uns im Kampf zur Seite stehen.

Der Trailer zu Fire Emblem im Überblick

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Bildmaterial: Fire Emblem: The Blazing Blade, Nintendo / Intelligent Systems