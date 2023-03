Final Fantasy XVI: Sony half bei der Entwicklung – so profitierte das Team von der Exklusivität

Im Zuge der Medientour zu Final Fantasy XVI sprach Produzent Naoki Yoshida auch mit den japanischen KollegInnen von 4Gamer. Hier thematisierte man nicht zuletzt auch nochmal die Frage nach der PC-Version Final Fantasy XVI, von der wir mittlerweile wissen, dass sie noch länger auf sich warten lässt. Twitter-User Genki_JPN hat den entsprechenden Teil extrahiert und übersetzt zur Verfügung gestellt.

Sony half bei der Optimierung von Final Fantasy XVI

Yoshida gibt hier Einblicke in die Vorzüge der Exklusivität auf PlayStation 5. Ihm sei natürlich auch bewusst, dass der Hardware-Hersteller hier natürlich von der Exklusivität profitiere. Die Entwicklung von Final Fantasy XVI habe aber ebenfalls stark von der exklusiven Kooperation profitiert.

Im Zuge der Entwicklung habe das Team nämlich eng mit Ingenieuren von Sony Interactive Entertainment zusammengearbeitet, die bis ins Mark mit der Hardware von PlayStation 5 vertraut sind. So habe das Team großzügige Unterstützung bei der Optimierung des Spiels erhalten, von der Yoshida sagt, dass sie andernfalls nicht hätte bewältigt werden können.

Indem das Team nicht für mehrere Plattformen entwickeln musste, konnte es die freigewordenen Ressourcen in die weitere Entwicklung und Optimierung von Final Fantasy XVI investieren.

Nicht zuletzt hebt Yoshida die weltweiten Werbeaktionen vor – die wir ja gerade erleben – die nur durch die entsprechende finanzielle Unterstützung möglich ist. Auch in Kampagnen von Sony selbst spielt Final Fantasy XVI eine große Rolle. Mehrere Auftritte hatte es in der „Live from PS5“-Kampagne.

Vollgas für Final Fantasy XVI

Fans von Final Fantasy erleben gerade einen echten News-Rundumschlag. Immerhin gibt es allerhand neue Eindrücke aus dem anstehenden Schwergewicht. Auch wir konnten bereits einen Blick auf den nächsten, actionreichen Ableger der Hauptserie werfen und sind ziemlich angetan.

Final Fantasy XVI erscheint am 22. Juni 2023 für PS5. Im Vorfeld erhalten Fans die Chance – im Zuge einer Demo – einen Blick auf das Spiel zu werfen. Allerdings lässt diese noch etwas auf sich warten. Wie lang uns Final Fantasy XVI beschäftigen soll, verriet das Team auch bereits. Produzent Yoshida widmete sich im ganzen Preview-Bombast übrigens auch ernsteren Themen – etwa wie Final Fantasy XVI mit dem Thema Diversität verfährt.

Bildmaterial: Final Fantasy XVI, Square Enix