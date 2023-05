TV-Spot in Überlänge zu Zelda: Tears of the Kingdom lädt zum Entspannen in Hyrule ein

In wenigen Tagen erscheint endlich The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Auf den letzten Metern veröffentlichte Nintendo nun einen neuen TV-Spot, der vorfreudige Abenteurer auf das anstehende Switch-Highlight einstimmen soll.

Entspannen in Hyrule

Der Spot zeigt einen erschöpften Mann auf dem Heimweg von seiner Arbeit. Daheim lockert er die Krawatte, um sich in „Tears of the Kingdom“ zu stürzen und ordentlich zu entspannen.



Das Video zeigt dabei auch neue Eindrücke aus dem Spiel – keine Sorge: Es winken keinerlei Spoiler. Im Fokus stehen vielmehr idyllische Eindrücke aus Hyrule, einige Versuche eines Floß-Baus und Kämpfe gegen kleine und große Bokoblin.

Erst kürzlich veröffentlichte Nintendo bereits einen TV-Spot, der die Möglichkeiten der neuen Features in den Fokus rückte.

Wenn ihr euch zusätzlich in Stimmung für die Veröffentlichung von „Tears of the Kingdom“ bringen möchtet, schaut – oder hört – doch in das orchestrale Konzert des japanischen Ensembles G.A.P. rein, das ab sofort frei via YouTube zugänglich ist.

Bereits am 12. Mai erscheint „Tears of the Kingdom“. Wenn ihr euch für eine Vorbestellung entscheidet, dann habt unseren Pre-Order-Guide im Blick. Bei diversen Händlern gibt es unterschiedliche Vorbestellerboni.

Der neue TV-Spot zu „Tears of the Kingdom“

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Bildmaterial: The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, Nintendo