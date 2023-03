Mit diesen Vorbestellerboni lockt Zelda: Tears of the Kingdom jetzt auch in Deutschland

Jetzt lockt Zelda: Tears of the Kingdom also auch hierzulande mit physischen Boni zur Vorbestellung. Als erster Händler macht hier Media Saturn den Anfang. Dort bekommt ihr jetzt eine physische Goldmünze zum Spiel dazu. Neu: Otto macht euch mit einem Kofferanhänger (!) die Vorbestellung schmackhaft.

Jetzt liegen auch Details zu den Münzen vor. Die Metallmünze hat einen Durchmesser von 40 mm und kommt einzeln verpackt in einem hochwertigen Acryl-Glas daher. Zum Kofferanhänger (und insbesondere dem Material) gibt es bisher noch keine Details.

Bei beliebten Spielen wie Pokémon ist es nicht selten, dass diese Boni schon vor der Veröffentlichung vergriffen sind. Wenn ihr euch also für die Goldmünze als Bonus entscheidet, platziert eure Vorbestellung.

Wenn es für Nintendo-Spiele mal Vorbestellerboni gibt, dann kommt es auch oft vor, dass sie unterschiedlich ausfallen. Ob GameStop, Amazon und Otto auch noch etwas in petto haben, wird sich zeigen. Wir aktualisieren diesen Beitrag dann natürlich.

Vor einigen Tagen haben bereits internationale Händler ihre Boni vorgestellt. Bei GameStop in den USA gibt es zum Beispiel eine stilvolle, physische Holztafel. In Spanien und Frankreich gibt es bisher – etwas weniger aufregend – einen Kofferanhänger und einen Stickerbogen.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom erscheint am 12. Mai 2023. In den letzten Tagen und Wochen sorgte das Spiel unter anderem mit seinem Preis, mit Parallelen zu Banjo-Kazooie und einem massiven Leak für Schlagzeilen.

Bildmaterial: The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, Nintendo