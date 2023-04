What?! Neuer TV-Spot zu Zelda: Tears of the Kingdom rückt eure Möglichkeiten in den Fokus

Nintendo of America veröffentlichte in den USA einen neuen Werbespot zum kommenden Highlight Zelda: Tears of the Kingdom. Das neue Video zeigt, wie SpielerInnen verschiedene Ereignisse und Möglichkeiten aus dem Spiel erleben und erkennen — und ihre überraschten Gesichter dabei.

Werbespots verkürzen die Wartezeit

Neben einigen japanischen Werbespots bekamen wir vor kurzem außerdem eine Gameplay-Präsentation von Eiji Aonuma spendiert. Kurz darauf veröffentlichte Nintendo dann auch schon den „finalen“ Trailer zu Links neuem Abenteuer.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom erscheint am 12. Mai 2023 exklusiv für Nintendo Switch. Werft außerdem einen Blick auf unseren Pre-Order-Guide. Bei diversen Händlern gibt es unterschiedliche Vorbestellerboni!

Der neue US-Werbespot

