Nintendo plant keine neue Hardware für das neue Geschäftsjahr und setzt weiter auf Switch

Nintendo hat heute die aktuellen Geschäftszahlen vorgestellt und während die Verkündung von weltweit über 125 Millionen Switch-Geräten erstmal großartig klingt, geht der Trend abwärts.

Das ist einerseits bei einer in die Jahre gekommenen Konsole ganz normal, andererseits macht Nintendo keinerlei Andeutungen, dass eine neue Hardware so bald folgen könnte. Ganz im Gegenteil: Relativ deutlich macht man heute, dass es in diesem Jahr Hardware-seitig keine Überraschungen geben wird.

Stattdessen möchte man die Switch weiter gut verkaufen: „Wir versuchen, nicht nur ein System in jedes Haus zu stellen, sondern mehrere in jedes Haus, oder sogar eines für jede Person“, wird Nintendo von Bloomberg zitiert. Um 22 Prozent ist allerdings der Switch-Verkauf im Jahresvergleich gesunken. Nach 18 Millionen im abgelaufenen Geschäftsjahr plant man weitere 15 Millionen im laufenden Geschäftsjahr.

„Es wird schwierig“

„Es wird schwierig sein, die Verkaufsdynamik der Switch in ihrem siebten Jahr aufrechtzuerhalten“, gesteht Präsident Shuntaro Furukawa im Meeting am Rande der Präsentation der Zahlen. „Unser Ziel, in diesem Geschäftsjahr 15 Millionen Einheiten zu verkaufen, ist ein wenig hochgesteckt. Aber wir werden unser Bestes tun, um die Nachfrage in der Weihnachtssaison zu steigern, damit wir dieses Ziel erreichen können.“

Die heute veröffentlichte Jahresprognose – und das ist die Neuigkeit des Tages – würde laut Furukawa keine neue oder aktualisierte Hardware berücksichtigen, wie Bloomberg berichtet. Das schließt also nicht nur das Kalenderjahr ein, sondern gilt bis zum 31. März 2023, dann endet das laufende Geschäftsjahr.

„Wir gehen davon aus, dass Nintendo in den nächsten 12 Monaten keine Hardware der nächsten Generation veröffentlichen wird“, zitiert Bloomberg dazu außerdem den Analysten Kenji Fukuyama von UBS Securities.

Das verflixte siebte Jahr – wie wird es für Nintendo wohl verlaufen? Nintendo und seinen Fans muss es sicher nicht bange sein, so viel ist auch klar. Für das neue Jahr sagt Nintendo ein Betriebsergebnis von 3,3 Mrd. Dollar voraus.

