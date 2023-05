Neues PlayStation Showcase könnte noch im Mai an den Start gehen

Es wird sicher niemanden wundern, dass bald wieder ein PlayStation Showcase ansteht. Journalist Jeff Grubb und den KollegInnen von VGC zufolge, könnte das Event aber quasi schon vor der Tür stehen.

Die Woche der 25. Mai

In einem Tweet gab Grubb kürzlich an, dass die neue Ausgabe des PlayStation Showcase bereits für die „Woche des 25. Mai“ angedacht sein könnte. In einem Folge-Tweet gibt er zusätzlich an, dass er von der Woche des 25. Mai rede, weil dies wohl der „späteste Zeitpunkt in dieser Woche“ darstellt, an dem das Showcase von der Bühne geht.

Genauso gut könnte es aber sein, dass es schon früher stattfindet. „Ich möchte einfach nur nicht ‚die Woche des 21. Mai‘ sagen und die Leute werden sauer, wenn es [das Showcase] nicht gleich am Sonntag passiert“, erklärt er.

VGC gibt sich mit seinen vermeintlichen Insider-Informationen etwas vager. „Personen, die mit den Plänen von Sony Interactive Entertainment vertraut sind“ zufolge, soll das Showcase Ende Mai oder Anfang Juni stattfinden.

VGCs Andy Robinson tweetete, dass im Zuge des Showcases mit Inhalten von Konami zu rechnen sei. Gerüchte um ein Remake zu Metal Gear Solid 3 halten sich ja schon länger im Raum. Und Meldungen zu einer möglichen PS5-Exklusivität kommender Konami-Highlights sind ganz frisch.

via Gematsu, Bildmaterial: Sony PlayStation