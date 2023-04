Pokémon-Sammelkartenspiel: Das wird wohl die teuerste Karte der neuen Erweiterung

Am 9. Juni wird die neue Erweiterung „Entwicklungen in Paldea“ zum Pokémon-Sammelkartenspiel erscheinen und kürzlich erst konnten wir euch, wie viele andere Medien, zwei Karten aus dieser kommenden Erweiterung exklusiv präsentieren. Bisafans durfte zum Beispiel Paldea-Tauros und die beiden Varianten Paldea-Tauros: Flammen- und Flutenvariante vorstellen.

Die Kollegen von Ntower „zogen“ dabei Enigmara in ihrer seltenen, besonderen Illustration (Special Art Rare). Eine Karte, die in ihrer japanischen Version schon jetzt Unsummen auf dem Tauschmarkt erzielt. In Japan war diese Karte bereits in der „Snow Hazard and Clay Burst“-Erweiterung enthalten, die im April erschienen ist.

Bei Ebay wird die Karte für über 1.000 Euro gehandelt und wurde teilweise auch schon zu diesem Preis verkauft. Auch auf Cardmarket lauten die Angebote dementsprechend. Das ist für neue Karten unüblich viel und schon jetzt ist Enigmara eine der teuersten Trainerkarten aller Zeiten, wie PokéZentrum berichtet.

Doch wie kommt es dazu, dass Enigmara so wertvoll ist?

Zunächst wird sich zeigen müssen, ob dieser Preis sich auch tatsächlich in dieser Höhe einpendelt, wenn die Karte weltweit verfügbar ist. In Japan ist Enigmara ganz besonders beliebt, was auch zu einer höheren Nachfrage dieser ohnehin seltenen Karte führt. Da inzwischen auch viele westliche Fans japanische Karten sammeln, ist der Markt zusätzlich beansprucht.

Wie Chris Holletscheck bei Ntower berichtet, ist die Karte aber nicht nur schön und selten, sondern obendrein auch noch gut spielbar. Nach dem Turnuswechsel ist die Unterstützer-Karte Mary aus den Sets gefallen und Enigmara kann diese Lücke schließen.

„Hauptaugenmerk des Effekts beider Karten ist, dass die Handkarten beider Spieler unter das jeweils eigene Deck gelegt werden, wodurch sich zurechtgelegte Spielpläne des Kontrahenten durchkreuzen lassen“, erklärt Holletscheck. Am Ende könnten es „beide Pokémon-Welten“ auf die Karte abgesehen haben.

Mal sehen, ob Kadabra bald Enigmara den Rang abläuft. Erstmals seit 20 Jahren wird es mit der kommenden Erweiterung „Pokémon Card 151“ nämlich wieder eine Kadabra-Karte geben. Diese neue Erweiterung erscheint am 16. Juni 2023 in Japan. In welcher Form und wann sie zu uns kommt, ist noch nicht offiziell.

Bildmaterial: Pokémon Purpur, Pokémon Karmesin, Nintendo, The Pokémon Company, Game Freak