Pokémon Card 151: Die ersten Motive aus der neuen Erweiterung zum Sammelkartenspiel

Er ist tatsächlich zurück! The Pokémon Company stellte in der vergangenen Woche die neue Erweiterung „Pokémon Card 151“ zum Pokémon-Sammelkartenspiel vor. Und wie bereits vorab gemunkelt, ist die Kadabra-Karte wieder mit von der Partie. Erstmals seit 20 Jahren wird es somit eine neue Karte von Kadabra geben.

The Pokémon Company gab nun einen Blick auf einige weitere Karten der neuen Erweiterung. Man zeigte dabei unter anderem die drei Kanto-Starter Bisasam, Glumanda und Schiggy sowie natürlich Pikachu. Auch Mew darf in dieser legendären Aufzählung nicht fehlen.

Zu Abra gibt es bereits die gesamte Entwicklungsreihe zu sehen, darüber hinaus zwei Unterstützerkarten. Diese neue Erweiterung erscheint am 16. Juni 2023 in Japan. In welcher Form und wann sie zu uns kommt, ist noch nicht offiziell.

Bei uns stand am vergangenen Freitag zunächst die Veröffentlichung von „Karmesin und Purpur“ auf dem Plan, es ist die erste Paldea-Erweiterung zum Pokémon-Sammelkartenspiel. Diverse Boosterpacks, Top-Trainer-Boxen* und andere Kollektionen* sind ab sofort bei teilnehmenden Händlern verfügbar.

Bildmaterial: The Pokémon Company