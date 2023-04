Exklusiv: Zwei Karten aus der nächsten Erweiterung zum Pokémon-Sammelkartenspiel enthüllt

Erst seit einigen Tagen könnt ihr auch hierzulande die ersten Paldea-Karten zum Pokémon-Sammelkartenspiel kaufen. Die Erweiterung „Karmesin und Purpur“ ist seit Ende März erhältlich. Kurz zuvor wurde bereits die nächste Erweiterung angekündigt, denn nach der Erweiterung ist natürlich vor der Erweiterung!

Am 9. Juni 2023 erscheint „Entwicklungen in Paldea“ – und wir dürfen euch heute exklusiv zwei neue Karten aus dieser Erweiterung vorstellen! Skarabaks von Illustrator nagimiso kommt in einem düsteren Design daher. Der Himmel ist am Horizont gefährlich rot gefärbt. Das Wälz-Pokémon kann den Gegner verwirren!

Affiti ist Pokémon-Fans bestens bekannt. The Pokémon Company legte auf die Enthüllung dieses neuen Pokémons schon vor der Ankündigung von Pokémon Karmesin und Purpur einen besonderen Fokus. Mit mehreren Teasern hatte man das launische Giftaffen-Pokémon eingeführt, das eigentlich die Entwicklung von Sproxi ist.

Das Karten-Artwork von Designer Oswaldo KATO kommt wenig überraschend sehr bunt daher. Im Hintergrund sehen wir einen Felsen, an dem sich Affiti offensichtlich gerade mächtig ausgetobt hat. Mit seiner Attacke „Buntes Graffiti“ könnt ihr beliebig viele Basis-Energiekarten auf euren Ablagestapel legen und richtet dabei mit jedem Basis-Energietyp 40 Schaden an!

Mit „Entwicklungen in Paldea“ werden neben diesen beiden schmucken Karten auch weitere, neue Pokémon-ex eingeführt, die über hohe KP sowie starke Attacken und Fähigkeiten verfügen, aber zwei Preiskarten abgeben, wenn sie kampfunfähig werden.

TrainerInnen werden auch in der neuen Erweiterung Terakristall-Pokémon-ex sehen, darunter Laschoking, Forstellka und Dedenne, die auf Vollbildkarten dargestellt werden, um die einzigartigen Kristalleffekte der Charaktere einzufangen.

Darüber hinaus wird es weitere alternative Kunststile für seltene und seltene, besondere Illustrationskarten geben. Wie immer gibt es zahlreiche Veröffentlichungsformen, darunter Boosterpacks, Top-Trainer-Boxen und besondere Kollektionen bei teilnehmenden Einzelhändlern.

Bildmaterial: The Pokémon Company