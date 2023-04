Schrödigers RPG: Im Puzzle-RPG Cassette Boy existiert nur das, was ihr auch seht

Wonderland Kazakiri haben ihr Action-RPG CASSETTE BOY angekündigt, das 2024 für PlayStation 5, Switch und PCs via Steam erscheinen soll.

So beschreibt man den Titel via offiziellen Steam-Auftritt:

Steht der Mond immer noch am Himmel, wenn Sie ihn nicht ansehen? Vielleicht existiert diese Welt nur, wenn du da bist, um sie dir anzusehen. Was wie eine einfache 2D-Welt aussieht, ist in Wirklichkeit ein komplexer, tiefgründiger Ort mit mehr Dimensionen, als Sie auf einen Blick erkennen können. Du könntest hochgehen, runterklettern, vielleicht sogar umdrehen… Die einzige Wahrheit ist, was Sie sehen können. Also verändere die Welt in die Form, die du möchtest, und erkunde ihre mysteriösen Länder.