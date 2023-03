Pokémon-Sammelkartenspiel: Neue Erweiterung widmet sich dem Legendären Quartett von Paldea

Die neue Erweiterung „Karmesin und Purpur“ zum Pokémon-Sammelkartenspiel ist in Japan bereits erhältlich. Dort feierte man vor wenigen Tagen schon die Ankunft des ersten Subsets „Triple Beat“ – Zeit also, in die Zukunft zu sehen.

Heute kündigte The Pokémon Company für Japan die neue Erweiterung „Snow Hazard and Clay Burst“ an. Das neue Karten-Set wird am 14. April 2023 in Japan erscheinen und bietet insgesamt 142 Karten. Im Zentrum der Erweiterung stehen Baojian und Dinglu, zwei neue Pokémon der neunten Spiele-Generation.

Baojian und Dunglu sind zwei der vier Schätze des Unheils. Dieses Quartett Legendärer Pokémon, zu denen außerdem noch Chongjian und Yuyu gehören, waren einst besondere Schätze in Form von speziellen Artefakten. Durch negative menschliche Emotionen wurden sie in Pokémon verwandelt, die ein alter König von Paldea in seiner Gier schließlich von Händlern erbeutet hatte.

Die vier Schätze erwachten durch die Bosheit des Königs und zerstörten das Königreich. Nach erbitterten Kämpfen wurden sie in vier Schreinen versiegelt. Zum Großteil basieren die Schätze auf antiken chinesischen Gegenständen, weshalb auch ihre Namen chinesisch anmuten.

Chongjian ist übrigens das einzige der vier Legendären Pokémon, dessen Karte heute noch nicht vorgestellt wurde. Neben den drei bisherigen Karten aus dem Legendären Quartett wurden schon einige weitere Karten präsentiert, die ihr zum Beispiel bei PokéBeach einsehen könnt.

Darüber hinaus gibt es auch neue Karten der Kategorien „selten, Illustration“ und „selten, besondere Illustration“. Einige der Karten wurden heute schon vorgestellt und wir möchten sie euch nicht vorenthalten:

In welcher Form und wann das Subset „Triple Beat“ und die Erweiterung „Snow Hazard and Clay Burst“ im Westen erscheinen, wird sich erst noch zeigen müssen. Am 31. März erscheint bei uns zunächst die Erweiterung „Karmesin und Purpur“ – viele Details dazu erfahrt hier!

via Serebii, PokéBeach, Bildmaterial: The Pokémon Company