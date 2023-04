Devolver Digital bringt physische Version zu Loop Hero für Switch in den freien Handel

Wer das beliebte Loop Hero bislang auf einer Cartridge im Regal stehen haben wollte, musste zu einer der limitierten Veröffentlichungen von Special Reserve Games greifen.

Freunde des Haptischen wird es deshalb freuen, dass Devolver Digital auch noch eine physische Veröffentlichung im freien Handel nachschiebt. Das zumindest sagt die Amazon-Produktseite zu Loop Hero – Deluxe Edition* für Nintendo Switch. Darüber hinaus gibt es auch eine Standard-Version* bei Amazon. Danke für den Hinweis, Nerdy Deals 24/7.

Am 25. August sollen diese neue Versionen erscheinen und sie sind bereits vorbestellbar. In der Deluxe Edition enthalten sind neben dem Spiel auch ein Soundtrack auf CD sowie ein 104-seitiges Bestriary. Verpackt ist alles in einer Steckbox.

In Loop Hero hat Lich die Welt in einer zeitlosen Schleife gefangen und die Bewohner ins Chaos gestürzt. Ihr nutzt euer Kartendeck, das natürlich ständig wächst, um Gegner, Gebäude und Gelände zu platzieren und so den Lauf der Dinge zu ändern.

Bildmaterial: Loop Hero, Devolver Digital, Four Quarters