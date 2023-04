Nintendo teilt mit, wann ihr die Collector’s Edition zu Zelda: Tears of the Kingdom bestellen könnt

Vor Wochen konnten sich Nintendo-Fans für die Vorbestellung der Collector’s Edition zu Zelda: Tears of the Kingdom im My Nintendo Store registrieren. Dank dieser Interessenbekundung sollen Fans informiert werden, wenn die Vorbestellung möglich ist.

Inzwischen war die Collector’s Edition bei den meisten Händlern bereits vorbestellbar und ist restlos vergriffen. Insofern dürften einige Fans der Vorbestellung im My Nintendo Store entgegenfiebern, die am 11. April 2023 beginnt. Das teilte Nintendo heute mit.

Zunächst werden nur Fans, welche ihr Interesse bekundet haben, die Vorbestellung durchführen können. 24 Stunden lang ist die Edition für diese Fans reserviert. Sollten anschließend noch Exemplare übrig sein, wird die Vorbestellung für alle Kunden geöffnet. Auch die amiibo-Figur soll dann verfügbar sein.

Den Link zur Vorbestellmöglichkeit werden Fans per E-Mail erhalten, alle anderen müssen sich gedulden. Dieses neue System hat Nintendo zuletzt schon mit einigen Produkten erprobt und es hat sich bewiesen. Im Gegensatz zu den Anfängen des neuen My Nintendo Store, man erinnert sich an Xenoblade Chronicles 3, lief das System reibungslos.

Solltet ihr keine Collector’s Edition erhalten oder wollen, lohnt sich der Blick auf die zahlreichen Vorbestellerboni. Bei diversen Händlern erhaltet ihr für eine Vorbestellung physische Extras.

Bildmaterial: The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, Nintendo