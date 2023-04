Super Mario Bros. Film: Darsteller stehen für Nachfolger und „Luigi’s Mansion“-Film bereit

Gestern starte Der Super Mario Bros. Film in den deutschen Kinos. Zeit, sich Gedanken um einen Nachfolger zu machen, oder? Das dachten sich wohl auch Chris Pratt und Charlie Day, die den berühmten Klempner-Brüdern im Film Leben einhauchen.

Nachschub erwünscht!

Die beiden sind nämlich Feuer und Flamme für einen möglichen Nachfolger. Als die KollegInnen von GamesRadar das Interesse an einem zweiten Abenteuer abfragten, antwortete Pratt: „Ja, ich würde es lieben.“

Day, der Luigi seine Stimme in der englischen Version leiht, zeigt sich sogar noch ein Stück begeisterter. „Ich würde so viele [Filme] machen, wie sie von mir wollen“, erklärt er. Und weiter: „Ich würde gerne weitermachen und Luigi hat eine ganze Villa, in der er herumlaufen und Angst haben kann.“ Da bringt sich offensichtlich jemand für eine potenzielle Film-Adaption von Luigi’s Mansion in Position.

An dieser Stelle keine Spoiler, aber Chris Pratt empfahl KinobesucherInnen bereits im Vorfeld des Kinostarts, bis nach dem Abspann sitzen zu bleiben. Offensichtlich winkt also die eine oder andere Post-Credits-Scene. Gut möglich also, dass bereits die Weichen für einen Nachfolger gestellt werden.

Wart ihr bereits im Kino – wenn ja, wie hat euch der Film gefallen? Und würdet ihr euch über eine Film-Adaption von Luigi’s Mansion freuen?

Bildmaterial: Der Super Mario Bros. Film, Nintendo, Illumination Entertainment