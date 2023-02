Jetzt vorbestellen: Collector’s Edition zu Zelda: Tears of the Kingdom

Seit Tagen warten Fans sehnsüchtig, dass die Collector’s Edition zu Zelda: Tears of the Kingdom in den deutschen Stores auftaucht und sie ihre Vorbestellung platzieren können. Jetzt ist das möglich. Wir aktualisieren diesen Beitrag, sobald weitere Händler nachziehen.

Die Inhalte der Sammleredition sind umstritten. Die Box beinhaltet neben dem Spiel ein Steelbook, ein Stahlposter, ein Artbook und ein Pin-Set. Nicht allen Fans reicht das für den Aufpreis – aber das muss natürlich jeder selbst entscheiden!

Neben der Collector’s Edition wird Nintendo auch eine neue amiibo-Figur von Link in markanter Pose veröffentlichen. Wenn ihr die Figur einlest, könnt ihr einen besonderen Stoff für Links Parasegel freischalten.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom erscheint am 12. Mai 2023.

Bildmaterial: The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, Nintendo