Neue Artworks zu Zelda: Tears of the Kingdom rücken Nachfahren der Recken in den Fokus

Die Veröffentlichung von The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom rückt näher. Entsprechend kommt so langsam auch Wind die Segel, präsentierte man kürzlich doch ein 10-minütiges Gameplay mit diversen neuen Spielmechaniken und einen neuen, finalen Trailer.

Zuletzt teilte Nintendo dann auch noch ein offizielles Artwork zu Ganondorf – dem neuen, alten Bösewicht in „Tears of the Kingdom“. Und weil der Obermotz doch sehr bedrohlich wirkt, stellt man Link im neuen Abenteuer einmal mehr Unterstützung an die Seite.

Die Nachfahren der Recken

Diese präsentierte Nintendo nun ebenfalls mit entsprechenden Artworks. Und es sind bekannte Gesichter –nämlich Zora-Prinz Sidon, Gerudo-Königin Riju und der enthusiastische Orni-Nachwuchs-Krieger Tulin.

Alle drei lernten wir bereits im Zuge von „Breath of the Wild“ kennen. Und weil jetzt offensichtlich etwas Zeit ins Land gegangen ist, präsentieren sich Links KameradInnen – und Nachfahren der Recken – nun allesamt im kampffähigen Alter, wie der letzte Trailer beweist.

Fragt sich nur, wieso nicht auch ein Vertreter der Goronen mit von der Partie ist. Fans vermuten hier sinnvollerweise Yunobo – den Nachfahren des Recken Daruk – den wir ebenfalls bereits im Vorgänger kennenlernten. Warum er im bislang gezeigten Material fernbleibt, ist aktuell unklar.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom erscheint am 12. Mai 2023. Werft einen Blick auf unseren Pre-Order-Guide. Bei diversen Händlern gibt es unterschiedliche Vorbestellerboni!

Bildmaterial: The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, Nintendo