Zelda: Tears of the Kingdom präsentiert neue Mechaniken wie Zeitumkehr und Synthese

Vor bald vier Jahren wurde Zelda: Tears of the Kingdom* erstmals bei der E3 angekündigt. Lange Zeit war uns das Spiel nur als der Nachfolger zu Zelda: Breath of the Wild bekannt. In weniger als 50 Tage erscheint Tears of the Kingdom nun und es wirkt ein bisschen surreal.

Das liegt wahrscheinlich vor allem daran, dass wir bis heute noch nahezu nichts zum Spiel wussten. Es gab zwar ein, zwei aufregende Trailer, aber über die Story, die Welt und vor allem über neue Mechaniken war bislang sehr wenig bekannt.

Ein 10-minütiges Video zu Zelda: Tears of the Kingdom ändert dies heute. Zelda-Producer Eiji Aonuma führt uns in das heutige Video ein, dessen Veröffentlichung Nintendo (wie bei einer Direct) mit 24 Stunden Vorlauf ankündigte. Das zeigt den Stellenwert.

Und jetzt – gute Unterhaltung.

Die neuen Mechaniken

Falls ihr das geschriebene Wort mögt: Neu vorgestellt wurde beispielsweise die Zeitumkehr. Mit dieser Fähigkeit kann Link die Zeit für Objekte umkehren. Ein Stein, der vom Himmel gefallen ist, steigt dann wieder nach oben. So kann Link die Himmelsinseln erreichen.

Mit der Synthese kann Link ganz schnell und einfach verschiedene Objekte miteinander kombinieren. Im Video veranschaulicht das Eiji Aonuma mit einem Stock und einem Stein. Daraus wird ein Hammer – eine deutlich stärkere Waffe, als die beiden Ausgangsobjekte.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom erscheint am 12. Mai 2023. Wenn ihr euch nach dem Video für eine Vorbestellung entscheidet, dann habt unseren Pre-Order-Guide im Blick. Bei diversen Händlern gibt es unterschiedliche Vorbestellerboni!

10 Minuten aus Zelda: Tears of the Kingdom

Bildmaterial: The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, Nintendo