Pokémon Karmesin und Purpur: Verteilung eines ganz besonderen Pikachu feiert Pokémon Center

The Pokémon Company hat die nächste Verteilaktion für Pokémon Karmesin und Purpur vorgestellt. In einigen Wochen wird man das 25. Jubiläum der Pokémon Center mit der Verteilung eines besonderen Pikachu feiern.

Bislang ist diese Verteilaktion allerdings nur für Japan angekündigt. Zudem wird man in Japan mit seiner Nintendo Switch ein Pokémon Center besuchen müssen, um den Code zu erhalten. Ob die Aktion im Westen eventuell anders stattfindet, muss sich zeigen. In Japan beginnt die Verteilaktion am 22. April 2023 und dauert bis zum 30. Juni an.

Das Pikachu マイぴか (My Pika) hat passenderweise Level 25 und kommt mit der ebenso passenden Attacke Ehrentag daher. Darüber hinaus wird parallel die TM025 Fassade verschenkt. Wenn man das Pikachu ins Spiel bringt, kann man anschließend von einer Person am Blumenbeet an der Westseite von Mesalona City ein Riesen- oder Winzlings-Zeichen für Pikachu erhalten.

Übrigens: Aktuell laufen zwei weitere Aktionen mit Geheimcodes, bei denen ihr die TM082 Donnerwelle und eine TM087 Verhöhner erhalten könnt, ebenso wie 10x Carbon, mit dem ihr eurem Pokémon dauerhaft die Initiative stärken könnt.

Karmesin und Purpur auf der Erfolgswelle

Im Rahmen der Geschäftszahlen hatte Nintendo verkündet, dass sich Pokémon Karmesin und Purpur schon jetzt über 20 Millionen Mal verkauft haben. Die neue Generation könnte die erfolgreichste aller Zeiten werden.

Dabei gab es zum Launch von Pokémon Karmesin und Purpur allerhand Gegenwind wegen der technischen Unzulänglichkeiten der vergleichsweise anspruchslosen Spiele. Nintendo hatte sich anschließend sogar entschuldigt und Verbesserungen versprochen.

via Serebii, Bisafans, Bildmaterial: Pokémon Purpur, Pokémon Karmesin, Nintendo, The Pokémon Company, Game Freak