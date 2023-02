Pokémon Karmesin und Purpur: Neue Verteilaktion stärkt eure Pokémon dauerhaft

Nach der Verteilung ist vor der Verteilung. Heute hat The Pokémon Company erneut einen Geheimcode verteilt, mit dem ihr euch einmal mehr einige Items für Pokémon Karmesin und Purpur gratis abholen könnt. Der folgende Code ist bis zum 31. März 2023 um 16:59 einlösbar:

M0RESPEED

Der Code bringt euch 10x Carbon. „Ein gehaltvolles Getränk, das die Initiative-Basispunkte eines Pokémon dauerhaft erhöht“, heißt es in der Itembeschreibung des Spiels.

Großer Patch erscheint noch im Februar

Kürzlich erst hatte The Pokémon Company mitgeteilt, dass uns noch im Februar ein großer Patch zu Pokémon Karmesin und Purpur erwartet. Das 485 MB große Update 1.2.0 bietet eine lange Liste an Verbesserungen. Doch die Performance wird in den Patch-Notes nicht adressiert.

Vor einiger Zeit hatte Nintendo außerdem im Rahmen der neuen Geschäftszahlen enthüllt, dass sich Pokémon Karmesin und Purpur schon über 20 Millionen Mal verkauft haben. Die neue Generation könnte die erfolgreichste aller Zeiten werden – sie rangiert schon jetzt auf dem vierten Platz.

Bildmaterial: Pokémon Purpur, Pokémon Karmesin, Nintendo, The Pokémon Company, Game Freak