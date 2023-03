Pokémon-Anime: Fans rätseln über Ashs letzte Folge und Hinweise gibt es vom Director

Nachdem der vermeintliche Abschied von Team Rocket in der letzten Anime-Folge zu Pokémon buchstäblich ein Schuss in den Ofen war, ist vielen Fans schon angst und bange, wie man den Abschied von Ash in der letzten Folge gestalten wird.

Darüber sprach Kunihiko Yuyama, Director des Pokémon Anime Franchise, jetzt in einem Interview mit dem Animedia Magazine. Demnach gehe es in den elf Sonderfolgen zum Ashs Abschied vor allem darum, Ash wieder als den 10-jährigen, unbeschwerten Jungen darzustellen.

Natürlich wollte man Ash und Pikachu auf ihrer letzten Reise begleiten und ihnen einen gebührenden Abschied schenken. „Wir wollten den Weltmeister so darstellen, dass er vorübergehend alles vergisst, was er auf seiner Reise durchgemacht hat, und einfach wieder das Leben eines 10-jährigen Jungen führt“, so Yuyama.

Das ist auch der Grund, warum Rocko und Misty noch einmal auftauchen. Sie würden laut Yuyama ganz besonders für Ashs „10-jähriger-Junge-Sein“ stehen. Logisch, bringt jeder sie doch mit den Anfängen des Anime in Verbindung, als auch Ash noch unbelastet war.

Wie sich Ashs letzte Folge tatsächlich gestaltet, darauf sind Fans weltweit jetzt natürlich sehr gespannt. Die letzte Folge wird in Japan am 24. März 2023 ausgestrahlt. Einige Bilder aus der letzten Folge hatte The Pokémon Company bereits veröffentlicht.

Nach mehr als 25 Jahren gelang es Ash endlich Weltmeister zu werden. In Japan ist Ash Ketchum derzeit auf einer Abschiedstournee mit elf Sonderfolgen. Am 14. April starten in Japan dann Rory und Liko in neue Abenteuer. Für den Westen gibt es noch keinen konkreten Termin.

via Comicbook, Bildmaterial: Pokémon-Anime, The Pokémon Company