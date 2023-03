Pokémon-Anime: Das Schicksal von Team Rocket steht wohl fest und Fans sind damit unzufrieden

Ash Ketchum ist derzeit auf Abschiedstournee im Anime zu Pokémon. Er bekam einige Sonderfolgen spendiert und die letzte Folge wird in Japan am 24. März 2023 ausgestrahlt. Nach mehr als 25 Jahren gelang es Ash endlich Weltmeister zu werden. Auch in den letzten Folgen sieht sich Ash natürlich Team Rocket gegenüber.

Noch ist das Schicksal von Team Rocket nicht klar. Werden sie auch nach Ash weiterhin versuchen, Pokémon-Trainer zu schikanieren? Die aktuelle japanische Folge lässt anderes vermuten. Gut möglich, dass das Schicksal von Team Rocket schon zwei Folgen vor Ashs Ende besiegelt ist. Ein Schuss in den Ofen finden viele Fans.

Selbstredend: Nachfolgend gibt es Spoiler zum Anime!

In der aktuellen Episode unternehmen Jessie, James und Mauzi einen erneuten Versuch ihrer über 1.300 andauernden Mission, Pikachu zu fangen. Dabei werden sie von einigen ihrer früheren Pokémon unterstützt. Natürlich scheitern sie. Anschließend gehen sie in sich und – Überraschung: Sie lösen sich auf.

Das war’s. Ein letzter Blick auf das Antagonisten-Trio zeigt, wie Jessie, James und Mauzi getrennte Wege gehen. Ihre früheren Pokémon schauen ihn traurig nach. Nun gibt es natürlich Ärger und es kommt noch härter! Fans in den sozialen Medien reagierten mit Unzufriedenheit. Das ist ein zu schnelles Ende für die tragischen Helden, die vielen Fans ans Herz gewachsen sind.

Ein Fan schreibt, er hatte Angst, dass die Macher das Finale ruinieren würden. Und die Hälfte sei damit schon erledigt. Jetzt mache er sich Sorgen, wie sie die Dinge mit Ash zum Abschluss bringen. Ein anderer sagt, Team Rocket habe diesen Anime getragen und das sei es, was sie ihnen antun?

Ein anderer will es nicht wahrhaben. Jessie und James seien wie eine kleine Familie. Sie müssten doch zusammenbleiben! Ein weiterer Fan hofft, dass das Trio in den letzten Episoden noch einmal die Chance bekommt, zusammenkommen. Immerhin, zwei Episoden stehen noch aus. Doch die letzte dürfte sich allein um Ash drehen.

An diesem Wochenende steht die vorletzte Folge der 11 Episoden langen Abschiedstournee von Ash an. Am 24. März 2023 dann die allerletzte Folge, von der wir bereits einige Bilder zu sehen bekamen. Am 14. April starten dann Rory und Liko in neue Abenteuer.

via Eurogamer, VGC, Bildmaterial: Pokémon-Anime, The Pokémon Company