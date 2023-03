Final Fantasy XVI: Seht euch den „The World of Valisthea“-Trailer jetzt auch in 4K an

Im Zuge der PAX East 2023 traten Naoki Yoshida und Michael-Christopher Koji Fox mit Final Fantasy XVI auf und hatten dabei mehr Informationen und Bewegtbild im Gepäck als eingangs erwartet.

Man präsentierte etwa einen Trailer, der sich der Welt und ihrer Erkundung widmet. Ein weiterer Trailer rückte die vier wichtigsten Säulen des Spiels in den Fokus. Außerdem gab es neue Eindrücke zu Clives mächtigen Esper-Fähigkeiten. Und nicht zuletzt beantworteten Yoshida und Koji Fox (humorvoll) die brennendsten Fan-Fragen.

Valisthea in 4K

Ersteren Trailer lieferte Square Enix jetzt nochmal in scharfer 4K-Optik nach. Mit dem „The World of Valisthea“-Trailer könnt ihr also ab sofort noch einmal einen detaillierten Blick auf die wirklich hübsche Welt von Final Fantasy XVI werfen.

Final Fantasy XVI erscheint am 22. Juni 2023 für PS5. Im Vorfeld erhalten Fans die Chance – im Zuge einer Demo – einen Blick auf das Spiel zu werfen. Allerdings lässt diese noch etwas auf sich warten. Ab sofort locken diverse Händler übrigens mit unterschiedlichen Vorbestellerboni. Wie lang uns Final Fantasy XVI beschäftigen soll, verriet das Team auch bereits.

Der „The World of Valisthea“-Trailer in 4K

Bildmaterial: Final Fantasy XVI, Square Enix